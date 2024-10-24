Türk gazeteciler engellendi: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için stadyumda cenaze töreni düzenlendi!

24 Ekim 2024 20:22 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:34

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı hain Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından Gülen’e Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engellerken, stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.

FETÖ elebaşı Gülen’e stadyumda cenaze​ töreni düzenlendi. Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​ için Skyland Baseball Stadyumu’nda düzenlenen törende, ABD​ polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

QR KODLA GİRİŞ YAPTILAR

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey​ eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

TÜRK GAZETECİLERE ENGEL!

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

FETÖ DARBE ÜSTÜNE DARBE

Öte yandan FETÖ'yle mücadele de kararlılıkla sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, gizli haberleşme yöntemi olan "ByLock" kullanan, ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçen, örgüt evlerinde kalan, sohbet ve toplantılara katılan, güncel yapılanma içinde yer alan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.