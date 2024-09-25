Türk genci Bosna-Hersek’te kaçırıldı: Deniz Eliş için fidye isteyip öldürmekle tehdit ettiler!

25 Eylül 2024 06:12 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 06:14

Turistik gezi için Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e giden Deniz Eliş isimli genç Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından kaçırıldı. Çete, Eliş'in ailesinden önce bin, ardından 10 bin euro fidye talep ederken ölüm tehdidinde bulundu.

Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e giden turistik gezi için giden Deniz Eliş isimli Türk genci, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırıldı. Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından kaçırılan Eliş için ailesinden önce bin euro talep eden çete, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin euro daha fidye​ talep etti. Gencin ailesine videolar gönderen şahıslar paranın gönderilmemesi halinde Deniz Eliş'i öldürme tehdidinde bulundu.

ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin açıklama yapan Eliş’in arkadaşi İlkay Kaşısarı, yaşadıkları korku dolu süreci anlattı. Kaşısarı, “1000 Euro istediler, gönderildik. Şimdi 10 bin Euro talep ediyor ve şiddet içeren videolar yolluyorlar. Parayı vermezsek öldüreceklerini söylüyorlar” diye konuştu.

Konuya ilişkin CHP Gaziantep​ Milletvekili Melih Meriç'ten de açıklama geldi. Meriç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep’ten Bosna Hersek’e gezi amaçlı giden Deniz Eliş’in, Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından rehin tutulduğu haberini büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

Konunun sıkı takipçisi olacaklarını belirten Meriç, "Deniz Eliş’in sağ salim evine dönmesi için gerekli tüm adımların bir an önce atılması için çağrıda bulunuyoruz. Devletin görevi sadece içeride değil, dışarıda da vatandaşını korumaktır" ifadelerini kullandı.