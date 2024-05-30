Türk halkının vaktini boşa harcadığı süre azaldı! En çok vakit geçirdikleri alan belli oldu

30 May 2024 10:14 - Güncelleme : 30 May 2024 10:14

Avrupa devlerinde 1960'lı yıllarda başlayan refah devlet anlayışında çalışma hayatı kısaltılarak boş vakit oluşturulmaya başlandı. Sanayi Devrimiyle beraber insanların çalışma hayatında daha fazla vakit geçirmesinin aile birliğine ve kişisel gelişime zarar verdiği tespit edildi. Bundan kaynaklı Avrupa'da boş vakit değerlendirilmesine dair hobiler geliştirildi. Sanat, müzik, resim, sinema, kitap okuma, yürüyüş ve spor gibi aktiviteler boş zaman değerlendirilmesi kapsamında yer alırken Türkiye'de bu durum yıllar içinde bambaşka bir noktaya evrildi. Areda Survey şirketinin yaptığı anket çalışmasında Türk halkının boş vakiti,

TÜRK HALKININ YÜZDE 34,4'Ü VAKTİNİ BOŞ GEÇİRİYOR!

Türk halkının 2000'li yıllardan beridir yüzde 34,4'ü vaktini boş geçiriyor. Bunlar arasında cinsiyet farklılıklarındaki değerlendirmeler dikkat çekti. Kadınlar televizyon izlerken erkeklerin global sisteme ayak uydurarak telefonla uğraştığı gözler önüne serildi. Ancak bu ortalama da 2022 yılından 2024 yılına fark ortaya çıktı. 2022 yılında yüzde 34'ü vaktini internette harcarken bu oran 2024 yılında 26,8 oranında gerileme yaşadı. Bununla beraber 2022 yılından 2024 yılına gelindiğinde spor yapma, hobi geliştirme alanlarında ise ciddi bir değişim yaşandı. Türk halkı giderek hobilerini geliştirmeye başladı. Öte yandan kitap okuma alışkanlığı 2022 yılından 2024 yılına oranla 2'lik bir artış yaşadı.

Areda Survey şirketind eyer alan çalışma ise şu şekilde;

"Boş vakit etkinliği de insanın çalışkanlığı ile ilgili dolaylı da olsa bir resim ortaya koymaktadır. Boş zamanın değerlendirilmesi genel olarak hobiler üzerinden gerçekleşmesine rağmen bazıları meslekleriyle veya çalıştıkları işle bağlantılı etkinliklerle uğraşabilirler. Avrupa’da 1960’lardan sonra gelişen refah devleti, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, günlük çalışma saatinin düşürülmesi ve iş güvencesinin sağlanması gibi gelişmelerin sonucunda çalışan kitlesinde boş zaman imkanı doğmuştur. Boş zaman üzerinden gelişen hobiler veya uğraşlar Avrupa’da özellikle sivil toplumun hem canlanmasına hem de nitelik değiştirmesine yol açmıştır.

Bazı siyaset bilimciler bunu postmoteryal devrim olarak nitelendirmektedirler. Bu araştırmada boş zamanın nasıl değerlendirildiği sorgulaması yapılırken katılımcılara beş seçenek sunulmuş ve bunlardan hangisiyle en fazla uğraşıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu seçeneklerin dışında bir de “diğer” şeklinde bir seçenek sunularak beş etkinliğin dışında kalanların burada toplanması sağlanmıştır. Bu seçenekler üzerinden bakıldığında boş zamanlarda en fazla uğraşılan iki etkinlik internet kullanımı ile televizyon seyretme davranışı olarak görülür.

Araştırmaya katılanların yüzde 26,8’i boş zamanlarında en fazla internet kullandığını belirtmekte, yüzde 23’ü ise televizyon seyrettiğini dile getirmektedir. Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 16,4 düzeyindedir. Öte yandan hobilerini gerçekleştirmeye çalışanların oranı yüzde 14,9, spor yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 6,5 düzeyinde seyretmektedir. Katılımcıların yüzde 12,4’ü ise bu seçeneklerin dışındaki herhangi bir etkinliği gerçekleştirdiğini belirtmiştir.

Cinsiyet bazında analiz yapıldığında erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranda internet kullandığı, buna karşın kadınların erkeklere göre daha fazla oranda televizyon seyrettiği anlaşılır. Gençler, ileri yaştakilerden belirgin biçimde daha fazla oranda internet kullanmaktadır. İleri yaştakilerin en fazla gerçekleştirdiği etkinlik televizyon izlemektir. Eğitim düzeyine göre bakıldığında yüksek eğitimlilerin en fazla oranda internet kullandığı, ilköğretim eğitimi olanların ise televizyon izlediği görülür."