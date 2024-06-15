Türk Hava Yolları'ndan gecikme açıklaması: Süreci minimize etmek için çalışıyoruz

15 Haziran 2024 21:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 21:42

THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Üstün, "Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir" dedi.

"AVRUPA HAVA SAHASINDA YOĞUNLUK YAŞANMAKTA"

Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı havayolumuz, bayram tatili boyunca ilave talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir" dedi.

"SÜRECİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Üstün, süreci minimize etmek için yetkili ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yolculara uçuşlarının güncel durumu hakkında vakitlice bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Yolcuların, Türk Hava Yolları'nın kalitesinden ödün vermeden uçuşlarını gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Üstün, "Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz" diye konuştu.