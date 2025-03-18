TSK'nın sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddialarına yalanlama!

Bazı yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde yer alan ve 'Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi' başlığı ile dünya kamuoyuna yansıtılan haber yalan çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken "Bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir" denildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan, "Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir köye düzenlenen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğun hayatını kaybettiği" yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının, yalnızca terör örgütlerine yönelik olduğu ve sivillerin zarar görmemesi için en yüksek hassasiyetin gösterildiği vurgulandı. Açıklamada, "Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır" denildi.

İDDİALAR TAMAMEN YALANLANDI!

Tüm operasyonlarında masum sivillerin, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük özen gösterildiği belirtilirken açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘’Türkiye’ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi.’’ şeklindeki iddialar doğru değildir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1901738442314379663