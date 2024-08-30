Türk Yıldızları nefes kesti! Anıtkabir üzerinde özel uçuş

30 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:52



Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.

KUTLU ZAFER

26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

Bu şanlı zafer ise her yıl düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN SAYGI UÇUŞU

Bu gösteriler kapsamında da Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında bir uçuş gerçekleştirdi.

Gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden binlerce vatandaşın nefesini kesti.

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.

Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, provalarda oluşan yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamaması için açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlara tedirginlik yaşamamaları konusunda uyarılarda bulundu.