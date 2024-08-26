Türk Yıldızları semayı selamlayacak! Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

26 Ağustos 2024 21:33 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:34

Ankara'da Türk Yıldızları gösteri yaparken çıkacak yüksek sese karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Türk Yıldızları Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında 28-30 Ağustos'ta prova yapacak.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşları 28 ve 29 Ağustos'ta Gölbaşı Mogan Gölü üzerinde, "selamlama ve gösteri" uçuşları da 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve Mogan Gölü üzerinde yapılacak. Çıkacak yüksek ses sebebiyle tedirginlik duymamaları istendi.