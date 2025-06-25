Türkiye'de 5G ne zaman kullanılmaya başlanacak? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 5G teknolojisinde hangi aşamada olduğu konusunda bilgi veren Uraloğlu "5G önümüzdeki yıl devreye girecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de gündeme ilişkin soruları cevapladı. 5G teknolojisi hakkında önemli açıklamalar yapan Uraloğlu "Önümüzdeki yıl devreye girecek" dedi.

NE ZAMAN KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ?

"Dünyada bir çok ülke 5G'ye geçmiş durumda artık 6G konuşulmaya başladı. Biz de 1 yıldan fazladır bütün sektörle bir çok toplantılar yaptık. Bu sene ihalesini yaparak önümüzdeki sene sinyal almaya kullanmaya başlamamızın doğru olacağı kanaatine vardık.

Türkiye'de hali hazırda 4 büyük kulübümüzün stadyumu, İstanbul Havalimanı ve bunun dışında da 30 tesiste deneme amaçlı kullanıma sunduk. Buradaki süreçte 3 tane operatör var. Yeni bir oyuncunun girmesini beklemiyoruz. Mevcut oyuncuların sektörde olmaya devam edeceklerini bekliyoruz."

5G ÖNÜMÜZDEKİ YIL DEVREYE GİRECEK

5G teknolojisinin önümüzdeki yıl devreye gireceğini belirten Uraloğlu "Yoğun olan illerden başlar. Nerden bakarsanız 2-3 yıllık bir süre diyebilirim." ifadelerini kullandı.