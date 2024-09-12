Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlattı! Bakan Tunç: Kanı yerde kalmayacak

12 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:57

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amerikan vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Eygi'nin İsral'in terör saldırısıyla şehit edilmesine sessiz kalmayacaklarını ve suçlular hakkında kırmızı bülten çıkaracaklarını belirten Bakan Tunç, "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da düzenlenen 'Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Gündeme ilişkin konuşan Bakan Tunç, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlenen barış gösterisine ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin şehit edilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldığını duyuran Bakan Tunç, "Vatandaşımızın İsrail’in terör saldırısıyla şehit olmasına sessiz kalamazdık" vurgusunu yaptı. İsrail'in katlettiği Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Tunç, "Rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

KIRMIZI BÜLTENLE YAKALAMA KARARI!

İç hukuktan kaynaklanan yargı yetkisini kullanmamız gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda etkili. Başsavcılık Ayşenur'un ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilgili kırmızı bülten ve yakalama taleplerimizi de çıkarmış olacağız, yakalanmasını isteyeceğiz. Çünkü Ayşenur başından vurularak şehit edildi. Vuranlarla ilgili görüntüler var, deliller elimizde. Sonuna kadar onun hakkını, hukukunu koruyacağız. Uluslararası sistemde de hakkını korumak için çalışacağız. BM İnsan Hakları Konseyi'nde bunun görüşülmesi lazım. Düzenlenecek raporların bir delil olarak uluslararası ceza mahkemelerinde İsrailli soykırımcılar hakkında başlatılan soruşturmaya da Ayşenur'un şehit edilişiyle ilgili raporun dahil edilmesini takip edeceğiz."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ayşenur'un cenaze programıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç, "Naaşı yarın Bakü üzerinden İstanbul'a, İstanbul üzerinden İzmir'e, sonra da Didim'e getirilerek defnedilecek. Programda belki değişiklik olabilir, bizdeki bilgiler bu yönde" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.