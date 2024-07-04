Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve İslamofobi vurgusu

04 Temmuz 2024 20:18 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 20:42

İsrail’in yeni Gazze planı belli oldu: 4’te 1’ini işgal edecek!

İsrail’in yeni Gazze planı belli oldu: 4’te 1’ini işgal edecek!

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü toplantısı hakkında ortak açıklama yapıldı. Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada İslamofobiye de değinildi.

Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 3 Temmuz 2024 tarihinde Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle bir araya gelmişlerdir. Üçlü Zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınmış; Gazze, Kıbrıs, Keşmir, İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirilmiştir. Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırılmış; dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik güçlü irade teyit edilmiştir."

3 ÜLKENİN DESTEĞİ VURGULANDI

Teröre vurgu yapılan üçlü toplantıda işbirliği ve kararlılık mesajı verildi. Açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır. İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

Terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir. Üçlü iş birliği sürecinin müteakip toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır." denildi.