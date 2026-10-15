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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:15

Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekili kim oldu? TBB Ayşe Ünlüce ve Tahir Büyükakın seçiminde ilk tur sonuçları

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekilliği seçimi için Ankara'da gerçekleştirilen oylamada ilk tur sonuçları belli oldu. YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce 409 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Tahir Büyükakın 369 oyda kaldı. İlk turda gerekli çoğunluğa ulaşılamazken gözler ikinci tur oylamasına çevrildi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekili kim oldu? TBB Ayşe Ünlüce ve Tahir Büyükakın seçiminde ilk tur sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:15

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) yeni başkanvekilinin kim olacağı merak ediliyor. Birlik Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine başkanvekilliği seçimi için meclis üyeleri 'da bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yarıştığı seçimde ilk tur tamamlandı.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan ilk tur sonuçlarına göre Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliği seçimi henüz sonuçlanmadı. İlk turda Ayşe Ünlüce 409, Tahir Büyükakın ise 369 oy aldı. İki aday arasındaki fark 40 oy oldu. 

Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekili kim oldu? TBB Ayşe Ünlüce ve Tahir Büyükakın seçiminde ilk tur sonuçları

İlk turda başkanvekili seçilmek için gereken oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle seçim sürecinin devam etmesi bekleniyor. Kesin sonuç ve yeni başkanvekilinin kim olacağı, sonraki turlarda yapılacak oylamaların ardından belli olacak.

TBB BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE İLK TUR SONUÇLARI

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde gerçekleştirilen ilk tur oylamasında adayların aldığı oylar şöyle:

  • Ayşe Ünlüce: 409 oy
  • Tahir Büyükakın: 369 oy

İlk turda 864 üyeden oluşan mecliste seçilebilmek için 576 oy gerekiyordu. Adayların bu sayıya ulaşamaması üzerine seçim takviminin sonraki aşamalarına geçilmesi gündeme geldi. 

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE KİMLER YARIŞIYOR?

Başkanvekilliği seçimine iki aday katıldı. YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olurken Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. CHP'nin de Ünlüce'ye destek verme kararı aldığı bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekili kim oldu? TBB Ayşe Ünlüce ve Tahir Büyükakın seçiminde ilk tur sonuçları

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANVEKİLİ NASIL SEÇİLİYOR?

TBB'nin açıkladığı seçim takvimine göre başkanvekilliği seçiminde ilk iki turda meclis üye tam sayısının üçte ikisine karşılık gelen 576 oy aranıyor. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk olan 433 oy gerekiyor. Üçüncü turda da yeterli çoğunluğa ulaşılamazsa dördüncü ve son turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçiliyor. 

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI KİM?

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yürütüyordu. Seçer'in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından birlik meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı. Yapılan seçim, birliğin başkanlığı ile başkanvekilliği görevlerinin birbirinden farklı olduğunu da gündeme getirdi.

Başkanvekilliği seçiminde kesin sonucun açıklanmasının ardından göreve gelecek isim netleşecek.

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#ankara
#Tahir Büyükakın
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#ayşe ünlüce
#Türkiye Belediyeler Birliği
#Gündem
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