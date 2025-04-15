Türkiye bu rezaleti konuşuyor! Mide bulandıran damat-kaynana ilişkisinde yeni gelişme

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen konu mide bulandırdı. 21 yaşında ve 3 aylık nişanlı olan Cuma Doğan'ın kaynanası ile ilişkisi olduğu ve kaçtığı ortaya çıktı. Günler sonra ortaya çıkan ikilinin anlattıkları herkesi dumura uğrattı. Ayrıca kaynana Güldane Şahin'in Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. İğrenç olaya tepkiler yükselirken, RTÜK'ten de açıklama geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programa dair inceleme başladıklarını şu sözlerle açıkladı:

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.