Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alacaklar dikkat! Artık MİT ve Interpol şartı aranacak

25 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:46

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınacak kişiler artık daha titizlikle incelenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Inerpol'ün onay vermediği kişiler vatandaşlık alamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türk vatandaşlığı süreçlerinin nasıl işlediğini ve son dönemdeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

MİT VE INTERPOL'ÜN TEMİZ DEMEDİĞİNE VATANDAŞLIK YOK

Buna göre, TC vatandaşlığında yeni bir uygulamaya gidildi. Artık Emniyet ve MİT’in onay vermediği, Interpol’ün de 'temiz' demediği yabancılara vatandaşlık verilmeyecek.

2 KEZ DOĞRULAMA ŞART

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacak yabancılar, hem emniyet hem de MİT tarafından yapılan güvenlik araştırmalarından geçmek zorunda.

Ayrıca Interpol’den de 2 kez doğrulama yapılmadan vatandaşlık verilmeyecek.