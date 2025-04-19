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 | Sule Altinel

Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 232 gözaltı

Türkiye başta olmak üzere 5 ülkede uyuşturucu madde ticareti örgütlerine eş zamanlı "Orkinos-Bulut" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 97 şüpheliden 89’u tutuklandı. 135 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İşte küresel çapta düzenlenen operasyonun detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 01:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'daki uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçti. Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütüne üye olmak suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, yurt dışında firari konumda olduğu tespit edilen Naci Yılmaz, Abdullah Alp Üstün, Haluk Şahin Çoruh, Mehmet Ünal ile geçen yıl Eylül ayında bulunduğu cezaevinde ölen Urfi Çetinkaya liderliğinde faaliyet yürüten 4 ayrı uluslararası organize suç örgütüne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce "Orkinos-Bulut" operasyonu düzenlendi.

232 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütle irtibatlı 232 şüpheli gözaltına alındı Soruşturmaya ilişkin MASAK tarafından hazırlanan raporda, uyuşturucu madde ticaretinin suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen 774 adet taşınmaz, 249 adet taşıt, 82 şirketteki ortaklık payları, 264 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu.

Öte yandan, Türkiye’de gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütleriyle irtibatının bulunduğu tespit edilen 232 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, EUROPOL koordinesinde yapılan operasyonlar neticesinde de Hollanda’da 7, Belçika’da 1 ve İspanya’da 1 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.

Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 232 gözaltı

SUÇ ÖRGÜTÜNE 4 ÜLKEDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 15 Nisan günü başta Türkiye olmak üzere Hollanda, Belçika, Almanya ve İspanya’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Balıkesir Bandırma’da bulunan bir tesise de operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, yaklaşık 14 bin uyuşturucu bitki ile 100 kilogram uyuşturucu madde, 17 adet tabanca, çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde yapımında kullanılan makineler, yüksek miktarda nakit TL ile döviz para, yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası, çok sayıda çek, senet ve tapu belgeleri, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

97 ŞÜPHELİDEN 89'U TUTUKLANDI

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 97’si, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 89’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında düzenlenen bir başka operasyonda, 18 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliler de, yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiri konularak serbest bırakıldı. Suç örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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