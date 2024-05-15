Türkiye güne 'darbe' kelimesiyle uyandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmesinin arka planı

15 May 2024 11:54 - Güncelleme : 15 May 2024 12:19

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gecede MİT başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la aniden görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Ancak gece yarısı gerçekleşen bu görüşmenin perde arkası henüz kesinleşmedi. Görüşmeye dair netlik 15 Mayıs günü AK Parti'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından gün yüzüne çıkacak.

TÜRKİYE 'DARBE KELİMESİ'YLE UYANDI!

Siyasi süreç bir yana sosyal medyada bazı kullanıcılar görüşmeyi bambaşka bir boyuta çevirdi. Atılan paylaşımlarda "darbe" ibaresi kullanıldı. Bu da kısa süre de darbe kelimesinin TT olmasına neden oldu. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar diğer kullanıcıları endişelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'ye çağırdığı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'la görüşmesi sonrası oluşan bu gündem ise akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" sözlerini getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında "Milletin üzerini çizdiğini biz de baş tacı edemeyiz" ifadelerine yer vermişti. Görüşmenin ise AK Parti'deki değişimle ilgili olduğu düşünüldü.

Görüşme sonrası ise geriye X kullanıcılarının "darbe kelimesi" adı altında yaptıkları paylaşımlar kaldı: