Türkiye Diyanet Vakfı, makam aracı iddialarını yalanladı! 'Söz konusu olamaz'

21 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:08

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'ya tahsis edilen makam aracının bağış ve zekât gelirlerinden karşılandığına dair çıkan iddiaları reddetti. Vakıf, söz konusu araçların yalnızca kendi öz kaynaklarından temin edilen gelirlerle alındığını vurgulayarak, bağışların başka amaçlarla kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

TDV tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında yer alan "Huriye Martı'ya tahsis edilen makam aracı bağış ve zekât gelirlerinden karşılandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vakfımıza yapılan bağışların, zekât, fitre​ ve sadaka gibi gelirlerin hiçbir şekilde şahsi amaçlarla kullanılması söz konusu olamaz. Bağışların her kuruşu, bağışçılarımızın belirttiği şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen araçlar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kendi üretmiş olduğu öz kaynaklardan elde edilen gelirlerle sağlanmakta olup, bu araçların giderleri de vakfın kendi kaynaklarından karşılanmaktadır."

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Vakfın, bağışların yalnızca belirli amaçlarla kullanılacağına dair çalışma prensipleri ve etik kuralları gereği, bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğu kaydedildi. Ayrıca, Vakfın tüm gelir ve harcamalarının şeffaf bir şekilde denetlendiği ve faaliyet raporlarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Açıklamanın sonunda, kurumun şeffaflık ilkesine bağlı olarak, bağışların amacına uygun şekilde harcandığı, toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, bu tür haberleri yalanlayan ve yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı, toplumsal huzuru zedelemeye yönelik yalan ve iftiraların kurumun itibarını zedelemesine karşı gerekli adımların atılacağı konusunda kararlı olduklarını ifade etti.