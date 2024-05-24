Türkiye gazetesinin acı kaybı! Usta gazeteci Ümit Yaşar vefat etti
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 09:57 - Güncelleme : 24 May 2024 10:03
Kardeş yayın kuruluşumuz Türkiye gazetesinin eski bölge haberleri şefi Ümit Yaşar Belge vefat etti. Belge bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Türkiye gazetesinin eski bölge haberleri şefi Ümit Yaşar Belge 55 yaşında vefat etti.
Deneyimli gazeteci Belge, dün Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi.
Merhuma Cenâb-ı Hakk’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır dileriz.
Kaynak: tgrthaber.com