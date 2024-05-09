Türkiye genelinde yarın okullar tatil mi... MEB yetkilileri açıkladı

09 May 2024 15:15 - Güncelleme : 09 May 2024 15:24

İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından eğitimcilere yönelik şiddet bir kez daha gündeme geldi.. Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenlere yönelik saldırıların önüne geçmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda cezaların artırılması planlanıyor.

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ MÜMKÜN OLMAYACAK

Bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verilecek.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Saldırı sonucu verilecek hapis cezasında hükmen ertelenmesi de mümkün olmayacak.

ÖĞRETMENLER EYLEM YAPACAK

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla öldürmesi olayı binlerce öğretmeni ve sendikayı harekete geçirdi. Türkiye genelinde 10 Mayıs Cuma günü öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu durumda 'Yarın okullar tatil olacak mı, olmayacak mı?' sorusu gündeme geldi. Özellik sosyal medyada pek çok farklı görüş pek çok farklı iddialar dile getirilmekte... NTV'nin haberine göre; MEB kaynaklarından bu konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Okulların yarın tatil olduğu iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

BENZER BİR OLAY DA ANKARA'D YAŞANMIŞTI

Öte yandan birkaç ay önce de benzer bir olay Ankara’da yaşanmış, okulda sigara içerken yakalanan 17 yaşındaki liseli genç durumu ailesine bildiren okul müdürünü bacağından bıçaklamıştı.