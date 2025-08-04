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Editor
 | Selahattin Demirel

Türkiye gündemi Medya Kritik'te! Şamil Tayyar'dan önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon aşamasına geçilirken gündemdeki önemli konuların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Ülke gündemindeki gelişmelerle ilgili en kritik açıklama ve yorumlar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te.

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Türkiye gündemi Medya Kritik'te! Şamil Tayyar'dan önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 20:37

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan ve her yayına geldiğinde gündemle ilgili önemli açıklama ve yorumların yapıldığı yine önemli konuları yakın merceğine alıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler ve önemli yorum ve açıklamalarda bulunacak, TGRT Haber Ankara Temsilcisi ise edindiği kulis bilgilerini paylaşacak.

Programda ele alınacak konular:

- Terörsüz Türkiye Komisyonu Yarın İşbaşı Yapıyor… İlk Toplantıda Hangi Kararlar Alınacak? İsmi Ne Olacak? Komisyonun Çalışmaları Basına Açılacak Mı?

- ’de Kaos Planını Yeniden Devreye Soktu... Bir Yandan Ayrılıkçı Dürzilere Bir Yandan YPG’ye Destek Veriyor... Ankara Tel Aviv’in Desteğiyle Saldırıya Geçen YPG/PKK’ya Nasıl Karşılık Verecek?

- Sahte Diploma Skandalı Büyüyor... Bürokratların Elektronik İmzalarını Ele Geçiren Çete Devletin Hangi Kademelerine Sızdı? 'Sahte Dekontla Yabancılara Vatandaşlık Satıldı' İddiası Doğru Mu?

- İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son İtiraflar Reklam Soygununu Gözler Önüne Serdi... Tutuklu Rıza Akpolat Belediyeden Kayıt Dışı Toplanan Parayla Medyayı Nasıl Fonladı?

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#terör
#nagehan alçı
#fatih atik
#şamil tayyar
#Medya Kritik
#Gündem
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