Türkiye gündemi Medya Kritik'te! Şamil Tayyar'dan önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan ve her yayına geldiğinde gündemle ilgili önemli açıklama ve yorumların yapıldığı Medya Kritik yine önemli konuları yakın merceğine alıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar önemli yorum ve açıklamalarda bulunacak, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise edindiği kulis bilgilerini paylaşacak.

Programda ele alınacak konular:

- Terörsüz Türkiye Komisyonu Yarın İşbaşı Yapıyor… İlk Toplantıda Hangi Kararlar Alınacak? İsmi Ne Olacak? Komisyonun Çalışmaları Basına Açılacak Mı?

- İsrail Suriye’de Kaos Planını Yeniden Devreye Soktu... Bir Yandan Ayrılıkçı Dürzilere Bir Yandan YPG’ye Destek Veriyor... Ankara Tel Aviv’in Desteğiyle Saldırıya Geçen YPG/PKK’ya Nasıl Karşılık Verecek?

- Sahte Diploma Skandalı Büyüyor... Bürokratların Elektronik İmzalarını Ele Geçiren Çete Devletin Hangi Kademelerine Sızdı? 'Sahte Dekontla Yabancılara Vatandaşlık Satıldı' İddiası Doğru Mu?

- İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Son İtiraflar Reklam Soygununu Gözler Önüne Serdi... Tutuklu Rıza Akpolat Belediyeden Kayıt Dışı Toplanan Parayla Medyayı Nasıl Fonladı?

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