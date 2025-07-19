Türkiye gündemi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş ve Masum Türker'den önemli açıklamalar

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı, TGRT Haber ekranlarında yine önemli konuları merceğine alıyor. Türkiye'nin öne çıkan gündem konularının değerlendirileceği programın konukları eski bakan Masum Türker, Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, eski AK Parti Milletvekili Ali Turan ve Avukat Ertuğrul Akar.

Programda ele alınacak gündem başlıkları şöyle:

- Terörsüz Türkiye süreci için gözler TBMM'de. Kurulacak komisyon nasıl şekillenecek, hangi adımlar atılacak?

- MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Kürt ve Alevi başkan yardımcıları olmalı" iddiası doğru mu? İddia doğru ise Bahçeli o sözlerle ne demek istedi?

- İBB soruşturması yeni dalgalarla sürüyor. Son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişinin adlı işlemleri devam ediyor. Soruşturmada yeni detaylar neler?

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye seslendi: "Çözüm masasında olursanız, İmamoğlu dışarı çıkar."

- Bakırhan'ın açıklamaları ne anlama geliyor, DEM Parti süreçte nasıl bir politika izliyor?

Ayrıntılar geliyor...