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 | Selahattin Demirel

Türkiye gündemi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş ve Masum Türker'den önemli açıklamalar

TGRT Haber'in ilgiyle takip edilen programı Taksim Meydanı'nda Türkiye'nin öne çıkan gündem maddeleri ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak komisyon için atılacak adımlar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın CHP'ye "Çözüm masasında olursanız İmamoğlu dışarı çıkar." sözü ve İBB yolsuzluk soruşturmasındaki son durumla birlikte yeni gelişmeler masaya yatırılacak.

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Türkiye gündemi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş ve Masum Türker'den önemli açıklamalar
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 20:55

Gürkan Hacır'ın sunduğu , TGRT Haber ekranlarında yine önemli konuları merceğine alıyor. 'nin öne çıkan gündem konularının değerlendirileceği programın konukları eski bakan Masum Türker, Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, eski AK Parti Milletvekili ve Avukat .

Programda ele alınacak gündem başlıkları şöyle:

- Terörsüz Türkiye süreci için gözler TBMM'de. Kurulacak komisyon nasıl şekillenecek, hangi adımlar atılacak?

- MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Kürt ve Alevi başkan yardımcıları olmalı" iddiası doğru mu? İddia doğru ise Bahçeli o sözlerle ne demek istedi?

- İBB soruşturması yeni dalgalarla sürüyor. Son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişinin adlı işlemleri devam ediyor. Soruşturmada yeni detaylar neler?

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye seslendi: "Çözüm masasında olursanız, İmamoğlu dışarı çıkar."

- Bakırhan'ın açıklamaları ne anlama geliyor, DEM Parti süreçte nasıl bir politika izliyor?

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#türkiye
#taksim meydanı
#Ali Turan
#Ertuğrul Akar
#Gürkan Hacır
#Masum Türker
#Barış Yarkadaş
#Gündem
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