Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

27 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:35

Türkiye'de bazı ilçelerin il olması konuşulurken Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki detay dikkat çekti. Yayımlanan verileri göre, bir ilçenin il olabilmesi için "100 bin ve 30 km" şartlarını sağlaması gerektiği vurgulandı. İşte bu şartlara uyan 24 ilçe...

Türkiye​'de bazı ilçelerin il olabileceği konusu sık sık gündeme geliyor. Yeniden gündeme gelen konuda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkat çekti. TÜİK​'in verilerine göre, bir ilçenin il olabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Fakat en önemli iki kriter ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması. İşte TÜİK'in şartlarına uyan 24 ilçe: Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100 Kozan, Adana - Nüfus: 129.985 Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494 İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032 Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551 Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664 Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619 İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639 Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129 Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879 Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474 Erciş, Van - Nüfus: 173.203 Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908 Ünye, Ordu - Nüfus: 122.597 Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242 Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783 Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818 Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263 Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826 Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824 Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437 Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469 Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424 Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378