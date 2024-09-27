Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Türkiye'de bazı ilçelerin il olması konuşulurken Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki detay dikkat çekti. Yayımlanan verileri göre, bir ilçenin il olabilmesi için "100 bin ve 30 km" şartlarını sağlaması gerektiği vurgulandı. İşte bu şartlara uyan 24 ilçe...
Türkiye'de bazı ilçelerin il olabileceği konusu sık sık gündeme geliyor. Yeniden gündeme gelen konuda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre, bir ilçenin il olabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Fakat en önemli iki kriter ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması.
İşte TÜİK'in şartlarına uyan 24 ilçe:
Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
Erciş, Van - Nüfus: 173.203
Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
Ünye, Ordu - Nüfus: 122.597
Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378