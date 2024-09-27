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Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:35
Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye'de bazı ilçelerin il olması konuşulurken Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki detay dikkat çekti. Yayımlanan verileri göre, bir ilçenin il olabilmesi için "100 bin ve 30 km" şartlarını sağlaması gerektiği vurgulandı. İşte bu şartlara uyan 24 ilçe...

Türkiye​'de bazı ilçelerin il olabileceği konusu sık sık gündeme geliyor. Yeniden gündeme gelen konuda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkat çekti. TÜİK​'in verilerine göre, bir ilçenin il olabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Fakat en önemli iki kriter ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması. 

İşte TÜİK'in şartlarına uyan 24 ilçe: 

Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

Erciş, Van - Nüfus: 173.203

Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

Ünye, Ordu - Nüfus: 122.597

Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

Kaynak: Tgrthaber.com
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