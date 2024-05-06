Türkiye ikiye bölündü! Meteoroloji'den 6 Mayıs için hava durumu uyarısı

06 May 2024 06:26 - Güncelleme : 06 May 2024 06:33

Mayıs ayının ilk haftasının kendisini kış havası gibi hissettirmesinden sonra 6 Mayıs itibariyle ayın ikinci haftası beklenen bahar havaları batıdan giriş yapacak. Serin ve soğuk havaların Türkiye'nin batısından başlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak haritanın sağ tarafı yağışlı hava durumuyla karşı karşıya kalmaya devam edecek. Meteorolojiden gelen uyarıya göre 22 il kuvvetli yağış altında kalacak.

Hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 4 dereceye kadar artışa geçmesi beklenirken yurdun güneydoğu kesimlerinde 3-5 derece azalarak daha da serin hissettirecek.

22 İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE BASKINI UYARISI

Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde ve Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin Kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DON BEKLENİYOR

Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.