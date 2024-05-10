Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma! Oy çokluğuyla kabul edildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 00:53 - Güncelleme : 10 May 2024 00:53
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşmalar kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
ANLAŞMALAR OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Görüşmelerin ardından Filistin ile yapılan karşılıklı anlaşmalar oy çokluğuyla kabul edildi.
Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr