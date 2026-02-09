Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin demografik yapısı belli oldu. 2026 yılına yeni girilirken bir önceki yılın verileri belli oldu. Türkiye’de nüfus artış hızı geçtiğimiz yıllarda gerileme yaşarken bu yıl ise yükseldi. Ülkede ikamet eden nüfus, bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi arttı. Erkek ve kadın nüfusu, kilometrekareye düşen insan sayısı, nüfusu en az ve en yüksek olan iller, en kalabalık ilçeler, ortalama yaş açıklandı. İllere göre nüfus sıralaması ise açıklanan verilerle mercek altına alındı. Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında İstanbul ve Ankara zirvede yer alırken İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En düşük nüfuslu illerde ise Bayburt ve Tunceli dikkat çekti. İşte, Türkiye illere göre nüfus sıralaması…

TÜRKİYE İLLERE GÖRE NÜFUS SIRALAMASI 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıklandı. Türkiye’nin toplam nüfusu geçtiğimiz yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 168 kişi oldu. Erkek nüfus sayısı 43 milyon 59 bin 434 olurken kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734’e yükseldi. En kalabalık iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Nüfusu en az olan iller ise sırasıyla Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis oldu. Sayısal verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NÜFUSU EN KALABALIK İLLER HANGİLERİ?

Türkiye nüfus sıralamasıyla beraber en kalabalık ve nüfusu en az olan iller belli oldu. İstanbul nüfusu 15 milyon 754 bin 53 oldu. Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320’ye yükselirken Başkent Ankara’yı İzmir 4 milyon 504 bin 185’e ulaştı. Bursa’nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 olurken Antalya ise 2 milyon 777 bin 677 oldu.

TÜRKİYE NÜFUSU EN AZ OLAN ŞEHİRLER

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nüfusu en az olan il Bayburt oldu. Bayburt’u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti.

Bayburt’un nüfusu 82 bin 836, Tunceli 85 bin 83, Ardahan 90 bin 392, Gümüşhane 138 bin 807 ve Kilis 157 bin 363 nüfusa ulaştı.

TÜİK EN KALABALIK İLÇELER

İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişi oldu. Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olan Esenyurt’u, Gaziantep Şahinbey, Ankara Çankaya, Ankara Keçiören ve Gaziantep Şehitkamil oldu. Sıralam şu şekilde;

Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi

Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi

Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

ERKEK VE KADIN NÜFUSU BELLİ OLDU

2025 yılında açıklanan verilere göre erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 olurken, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

