SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini paylaştı. Bir önceki yıla göre nüfus 427 bin kişi artarken en kalabalık iller ve nüfusu en az olan iller mercek altına alındı. İstanbul her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en kalabalık ili olurken en yoğun ilçe ise Esenyurt oldu. Nüfusun ortalama yaşı 34,9 olurken ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop olurken düşük il ise Şanlıurfa olarak açıklandı. Sakarya, Trabzon, Samsun, Sivas gibi illerde yaşayanlar ise ikamet ettikleri illerin nüfusuna odaklandı. Yıllık nüfus artışı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Ülkemizde erkeklerin nüfusu yüzde 50,02 olurken yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu şehirleri belli oldu. Peki Türkiye’nin nüfusu ne kadar oldu? İşte, en kalabalık ve nüfusu en az olan şehirler…

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 12:11

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin demografik yapısı belli oldu. 2026 yılına yeni girilirken bir önceki yılın verileri belli oldu. Türkiye’de nüfus artış hızı geçtiğimiz yıllarda gerileme yaşarken bu yıl ise yükseldi. Ülkede ikamet eden nüfus, bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi arttı. Erkek ve kadın nüfusu, kilometrekareye düşen insan sayısı, nüfusu en az ve en yüksek olan iller, en kalabalık ilçeler, ortalama yaş açıklandı. İllere göre nüfus sıralaması ise açıklanan verilerle mercek altına alındı. Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında İstanbul ve Ankara zirvede yer alırken İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. En düşük nüfuslu illerde ise Bayburt ve Tunceli dikkat çekti. İşte, Türkiye illere göre nüfus sıralaması…

TÜRKİYE İLLERE GÖRE NÜFUS SIRALAMASI 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıklandı. Türkiye’nin toplam nüfusu geçtiğimiz yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 168 kişi oldu. Erkek nüfus sayısı 43 milyon 59 bin 434 olurken kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734’e yükseldi. En kalabalık iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Nüfusu en az olan iller ise sırasıyla Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis oldu. Sayısal verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

NÜFUSU EN KALABALIK İLLER HANGİLERİ?

Türkiye nüfus sıralamasıyla beraber en kalabalık ve nüfusu en az olan iller belli oldu. İstanbul nüfusu 15 milyon 754 bin 53 oldu. Ankara’nın nüfusu 5 milyon 910 bin 320’ye yükselirken Başkent Ankara’yı İzmir 4 milyon 504 bin 185’e ulaştı. Bursa’nın nüfusu 3 milyon 263 bin 11 olurken Antalya ise 2 milyon 777 bin 677 oldu.

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

TÜRKİYE NÜFUSU EN AZ OLAN ŞEHİRLER

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nüfusu en az olan il Bayburt oldu. Bayburt’u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti.

Bayburt’un nüfusu 82 bin 836, Tunceli 85 bin 83, Ardahan 90 bin 392, Gümüşhane 138 bin 807 ve Kilis 157 bin 363 nüfusa ulaştı.

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

TÜİK EN KALABALIK İLÇELER

İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişi oldu. Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olan Esenyurt’u, Gaziantep Şahinbey, Ankara Çankaya, Ankara Keçiören ve Gaziantep Şehitkamil oldu. Sıralam şu şekilde;

Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi

Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi

Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

Türkiye illerin nüfus sıralaması 2026! En kalabalık ve nüfusu en az olan iller hangileri? Türkiye nüfusu ne kadar oldu?

ERKEK VE KADIN NÜFUSU BELLİ OLDU

2025 yılında açıklanan verilere göre erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 olurken, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

ETİKETLER
#Türkiye Nüfus
#Tüİk Nüfus Verileri
#Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
#Nüfusu En Kalabalık Iller
#Nüfusu En Az Olan Iller
#Gündem
