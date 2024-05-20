Türkiye İran için devrede: Özel grup Reisi için yola çıktı!

20 May 2024 01:27 - Güncelleme : 20 May 2024 01:31

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) görevli 17 personel, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile üst düzey heyetini taşıyan helikopterin düştüğü bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

VAN’DAN ÖZEL HEYET YOLA ÇIKTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava şartları nedeniyle kaza yaptığı duyuruldu. Kazanın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van’dan da personel gönderildi.

17 PERSONEL GÖREV ALACAK

Akşam saatlerinde Van’dan intikal eden 17 AFAD personeli, Kapıköy Gümrük Kapısı'na vardı. Gümrük kapısından giriş yapan ekipler, helikopter kazasının meydana geldiği bölgede görev alacak.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı.

3 İL TEYAKKUZDA

Açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan da 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin de teyakkuz halinde olduğu açıklandı.