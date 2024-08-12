Türkiye İşçi Partisi'nde istifa depremi! 

12 Ağustos 2024 23:10 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 23:11

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 8 il örgütü ve birçok üyesi, yayımladıkları ortak bildiriyle partiden ayrıldıklarını ilan etti.

Bildiriye imza atanlar arasında Ağrı, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Muş, Siirt ve Van il örgütlerinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'deki çeşitli ilçe yöneticileri de yer alıyor.

'Kılavuz Yayın' isimli siteden yayınlanan 'Türkiye Sol/Sosyalist Kamuoyuna' başlıklı açıklamada, "Parti merkezinin, devrimcileri kapsamak yerine onları tasfiye etmeye yönelik tercihi sonucunda, TİP’in kuruluşundan bu yana partiyi büyüten veya süreç içerisinde sosyalist mücadeleye TİP aracılığıyla katılmış yüzlerce üye, partiden ayrılma ve mücadeleyi yeni bir yol açarak sürdürme kararı almıştır. Bizler bu deklarasyonda temsili düzeyde imzası bulunan isimler ve yüzlerce yoldaşımız, TİP başta olmak üzere, sosyalist siyasetin devrimci özünden arındırılmaya çalışıldığı ve düzen siyasetinin sınırlarına hapsedilmek istendiği bu dönemde, sosyalist devrim mücadelesini aşağıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda yeniden filizlendirecek bir mücadeleye ülkemizdeki tüm devrimcileri çağırıyoruz" denildi.