Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

02 May 2024 18:34 - Güncelleme : 02 May 2024 18:43

İki Türk yetkilinin Bloomberg News'ie yaptığı açıklamaya göre Türkiye, perşembe gününden (bugün) itibaren İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

Türkiye geçtiğimiz ay İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları gerekçe göstererek 54 ürün grubunda ihracata kısıtlama getirmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Ticaret Bakanlığından "İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" şeklinde açıklama yapılmıştı.

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