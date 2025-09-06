Menü Kapat
 Banu İriç

Türkiye, İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin ateş açması sebebiyle hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı. Saldırının uluslararası hukuk işgali olduğu belirtilerek anma mesajı yayınlandı.

Türkiye, İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı
Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki 'da askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden 'yi vefatının yıl dönümünde andı.

Türkiye, İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı

ANMA MESAJI YAYINLANDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Türkiye, İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı

İSRAİL ASKERLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

#abd
#İsrail
#filistin
#protesto
#batı şeria
#ayşenur ezgi eygi
#İnsan Hakları
#Gündem
