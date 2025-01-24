Türkiye kahraman doktoru konuşuyor! Otel yangınında alevlerin ortasında 15 kişiyi kurtardı

24 Ocak 2025 11:52 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:56

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası tüm Türkiye'yi derinden sarstı. İhmaller zinciri ve alınmayan önlemler nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yürek yakan olayda can kayıplarının artmasını önleyenler de oldu. Onlardan biri de Adana Başkent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ... Kahraman doktor eşi ve iki çocuğuyla gittiği otelde 15 kişiyi kurtardı. İşte Durdağ'ın o gece yaşananlarla ilgili hikayesi...

Bolu Kartalkaya yangınında yangın​ merdiveninin olmaması, güvenlik önlemlerinin alınmaması sıradan görülebilecek bir mutfak kazasını bir faciaya çevirdi. İmkansızlıkların ve can pazarının içerisinde bir hekim pek çok kişinin canını kurtardı. Twitter'da bu paylaşım beğeni topladı.



7. KATTA ÇARŞAFTAN İP YAPTILAR

Durdağ'ın yangında 15 kişiyi kurtardığı hikaye sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşıma ve haberlere daha sonra Durdağ da yanıt verdi. Paylaşıma göre olaylar şöyle gelişti:

"Adana'da çalışan Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ, eşi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğu ile birlikte oteldeydi. 7. kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular.

İP KOPTU KENDİSİ İNEMEDİ

Emre Bey daha önce "Dağcılık" eğitimi almıştı. Kendi ailesi ile birlikte 15 kişiyi kurtardı. Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. 14. sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede ziyaret etti. Dr. Emre artık inecek çarşaf ipin bile olmadığı bir durumda pencereyi açarak CO zehirlenmesinden korundu. Yetişen itfaiyenin merdiveni ile sonunda kurtuldu. İkisi de kahraman! Kutluyoruz."

'HİÇBİRİNİN HAKKINI ÖDEYEMEM'

Adının geçtiği haberleri okuyan Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alçakgönüllülüğüyle dikkat çeken Durdağ şunları söyledi:

"Değerli tanıdıklar, takipçiler, ismimin paylaşıldığı bazı haberleri okudum, abartılı olduğunu düşündüğüm yerler oldu, orada her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı. Sadece ben değil pek çok hekim ve sağlıkçı arkadaşım pek çok cana dokundu.

Vatandaşlar birbirleri için canlarını tehlikeye attılar. Hiç tanımadığım kişiler bana su ve polar verdiler, hiç birinin hakkını ödeyemem. Bu tür haberler tek kişiye mal edilmemeli. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim, saygılar..."