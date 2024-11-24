Türkiye kara teslim! AFAD ve MGM son durumu paylaştı: 3 bin 261 ihbar alındı!

24 Kasım 2024 20:04 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:06

Türkiye kar yağışına teslim oldu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, kar yağışı nedeniyle ekiplerin sahada olduğunu ve alınan 3 bin 261 ihbarın değerlendirilerek, ilgili çalışmaların ivedilikle yapıldığını bildirdi. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illere dikkat çekilen açıklamada önemli uyarılar bulunuldu....

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; bugün 35 ile Sarı Uyarı, 20 ile (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) Turuncu Uyarı, 25 Kasım tarihinde 25 ile Sarı Uyarı, 13 ile (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verildi.

3 BİN 261 İHBAR ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Turuncu ve Sarı Uyarı verilen illerden toplam 3 bin 261 ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Uyarı verilen illerde yürütülen çalışmalarda toplam; 15 bin 818 personel, 6 bin 635 aracın görev yaptığı bildirildi. Yoğun kar yağışı​ sebebiyle Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği hatırlatıldı. Valilik kararıyla eğitime ara verilen il sayısı artıyor.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelmiş; 24 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. Yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlarımıza AFAD​ ve Kızılay tarafından toplam bin 619 battaniye dağıtımı yapılmıştır" denildi.

AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18 bin 471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapıldı. Dağıtım çalışmaları devam ediyor.

AFAD, “Çalışmaları, tüm ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan kar nedeniyle birçok ilin geçiş güzergahındaki illerde de yollar trafiğe kapandı. Kayseri-Malatya ve Elazığ-Malatya yolunun ardından Karabük-Gerede karayolunda da kar yağışının etkisiyle meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.