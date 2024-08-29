Türkiye Narin'i konuşurken İstanbul'dan tepki çeken görüntü! Gecenin bir vakti sokakta tek başına

29 Ağustos 2024 16:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:37

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran 9 gündür her yerde aranırken İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedilen görüntüler 'pes' dedirtti. Aracıyla seyir halinde giden kadın sürücü gördüğü manzara ile şaşkına döndü.

Küçük bir kızın cadde kenarında yürüdüğünü gören kadın hemen aracı durdurdu. Çocuğa neden dışarda olduğunu soran kadın aldığı cevapla bir kez daha şoke oldu.

KORKUDAN AĞLAMAYA BAŞLADI

Annesi tarafından gecenin bir vakti ıssız bir yolda dışarıya yollanan küçük kız ağlamaklı bir sesle cevap verdi.

Kadın küçük kıza “Sen niye başıboş tek başına sokaktasın? Bak gecenin saat kaçı sen neden dışarıdasın evden mi kaçtın?” deyince ağlamaya başladı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, sürücü çocuğun başına bir şey gelmemesi için araçla takip etti.