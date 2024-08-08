Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu kaldığı otelde ölü bulundu

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu. Kaldığı otelde kahvaltıya inmeyen Sadioğlu'nun arkadaşları telaşlanarak otel çalışanlarından yardım istedi. Görevliler kapıyı açtığında Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

ACI HABER SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Acı haberi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, X hesabı üzerinden duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.