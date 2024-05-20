İran Büyükelçisi, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu: Akıllarına gelen ilk komşu Türkiye oldu

20 May 2024 17:18 - Güncelleme : 20 May 2024 17:40

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan'ın içinde bulunduğu helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık araziye düştü.

Kazanın bildirilmesinin ardından arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Ancak olumsuz hava şartları ve arazi yapısı nedeniyle helikopterin enkazı bulunamadı.

Bu durumda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait AKINCI TİHA devreye girdi ve kaza yerinin olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Helikopterin enkazını AKINCI TİHA tespit etti. AKINCI'nın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı.

"İRAN'IN AKLINA GELEN İLK KOMŞUSU TÜRKİYE OLDU"

Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, "İranlı yetkililerle temas halindeydik sürekli olarak. Biz komşuluk görevini yerine getirmiş olduk. İran'ın da aklına gelen ilk komşusu Türkiye oldu" dedi.

Reisi'nin cenaze töreniyle ilgili de konuşan Kırlangıç, "Şu anda çok net bir bilgi yok. Bize bilgi verileceği söylendi ama şu anlık bir bilgi yok. Muhtemelen yarın tören yapılır diye düşünüyorum. Tahran'da sanırım bir tören olacak ama tarihiyle ilgili net bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.