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Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti. Bu ünvanla tuğgeneralliğe terfi eden ilk kadın il jandarma ünvanını kazanmış oldu.

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Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar, 'de yayınlandı. Jandarma'da 21 isim bir üst rütbeye yükseldi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 ve 11'inci maddeleri uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye ettirildi.

Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLDİ

Türk Jandarma tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İl Jandarma Komutanı olan Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti.

Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan terfi listesinde yer alan Şakir'in rütbesi, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseltildi.

Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Gülden Mat Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı.

Şakir’in tuğgeneralliğe terfi etmesiyle birlikte yerine Gümüşhane İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral atandı.

Türkiye tarihinde bir ilk! Türkiye'nin ilk kadın paşası: Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANAN İLK KADIN OLMUŞTU

Gülden Mat Şakir, 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Bu görevlendirme, Türk Jandarma teşkilatında bir ilki temsil ediyordu. Şakir, il jandarma komutanlığı görevine getirilen ilk kadın subay olarak tarihe geçmişti.

Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.

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