16°
Gündem
Editor
 Banu İriç

Türkiye yakından takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan-Afganistan geriliminin ele alındığı görüşmede Türkiye'nin takip ettiği vurgulandı.

Türkiye yakından takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
08.11.2025
08.11.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret gerçekleştiren burada diplomatik temaslarda bulundu. Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan- gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye yakından takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri, ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini ve iki ülke arasında sağlanan ateşkesin sürdürülmesini önemli bulduğunu bildirdi.

Türkiye yakından takip ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

GAZZE'NİN TAKİBİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede taraflar arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrarla sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, 'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.

TGRT Haber
