Türkiye yasta: Otel yangının ardından bayraklar yarıya indi!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
Türkiye, dün büyük bir acıyla uyandı. Bolu Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangın kısa sürede büyük bir felakete dönüşerek, yüzlerce ailenin hayatını kararttı. Otelde yaşanan korkunç yangında 76 vatandaşımız can verdi.
Yaşanan bu felaketten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.