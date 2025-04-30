Türkiye’de 72 saat elektrik kesintisi mi yaşanacak? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, halkı yanıltıcı iddiaları bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi krizinin ardından bazı sosyal medya hesaplarında "Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiaları dolaşıma sokuldu. Başkanlıktan net cevap gecikmedi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi, İber Yarımadası'nda hayatı durma noktasına getirirken, dikkatleri yeniden kıta genelindeki enerji altyapısına çevirdi.

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerini etkileyen ve saatler süren kesintiler, dijital hizmetleri ve günlük yaşamı felç ederken, benzer bir senaryonun Avrupa ile aynı dağıtım ağında olan Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Avrupa'daki elektrik kesintileri şu ana kadar Türkiye'yi doğrudan etkilemedi.

Ancak sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, o iddiaları yalanladı: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak.” iddiası doğru değildir.

Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır.

BİLGİ KİRLİLİĞİ YAYIYORLAR

Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır.

Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir.

Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."