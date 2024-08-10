Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

10 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:01

Denizi olmayan bölgelerden bile isteniyor! Taleplere yetişemiyor, en ucuz tekne 450 bin TL

Denizi olmayan bölgelerden bile isteniyor! Taleplere yetişemiyor, en ucuz tekne 450 bin TL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki deniz suyu sıcaklıkları belli oldu. Son 10 yılda Türkiye'nin dört denizi de ortalama 1,3 derece ısındı. Gün içerisinde çok ani değişiklik göstermeyen deniz suyu sıcaklıklarının haritası yayınlandı. İşte deniz ekosisteminin dengesini bozan ve deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturan sıcaklıklar.

DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ HARİTASI

Deniz suyu sıcaklığı, atmosferik ısınma ve soğumalardan hava sıcaklığında olduğu gibi anında etkilenmiyor.

Deniz suyu sıcaklığını etkileyen en önemli faktörler, enlem derecesi, tuzluluk oranı, soğuk su akıntıları ve gün içerisinde esen rüzgârın yönü oluyor.

Deniz suyunun ısınma yada soğuması denizlerdeki ekolojik yapıyı değiştirerek pek çok canlıyı etkilediği gibi, denizlerden ekonomik olarak yararlanan önemli bir kesimi de yakından ilgilendiriyor.

DENİZLERİMİZ ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de uzun yıllar ortalama deniz suyu sıcaklıklarında az da olsa bir artış eğilimi mevcut.

Bu sürecin izlenebilmesi amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tüm kıyılarımızın deniz suyu sıcaklığı izleniyor.

Verilere göre Karadeniz'in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,3 derece, Marmara Denizi'nin 53 yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,7 derece, Ege Denizi'nin ortalama deniz suyu sıcaklığı 18,7 derece, Akdeniz'in 53 yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 21,5 derece olarak belirlendi.

Türkiye'deki güncel deniz suyu sıcaklıkları şöyle;