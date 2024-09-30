Türkiye'de kuyruklu yıldız heyecanı: 80 bin yılda bir ilk kez oluyor!

30 Eylül 2024 00:34 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 00:42

Bilim insanlarının daha geçtiğimiz yıl fark ettiği kuyruklu yıldız Türkiye'de görülmeye başlandı. 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görüldüğü belirtilen kuyruklu yıldız seyir zevki verecek. Eğer parçalanmazsa ekim ayı ortasından itibaren günbatımı sonrası da izlenebilecek.

Bilim insanları ve gökyüzü meraklıları kuyruklu yıldız heyecanı yaşıyor. Kastamonu​'da astrofotoğrafçılar 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek C/2023 A3 kuyruklu yıldızı fotoğraflamak için bölgeye koştu. Güneşe çok yakın geçmesi sebebiyle zaman zaman çıplak gözle izlenip kaybolabilecek durumda ilerleyecek.

HEYECANLI BEKLENİYORDU

2023 yılı Ocak ayında bilim insanlarının keşfiyle merakla beklenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye​ semalarında görüldü. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Cuma gününden itibaren gün doğumundan önce doğu ufkunda dürbün ve teleskoplarla gözlemlense de Güneş’e çok fazla yakın olması nedeniyle birkaç gün sonra tekrar çıplak gözle görülebilecek.

EKİM AYI ORTASINDAN İTİBAREN TEKRAR İZLENEBİLECEK

Ayrıca bazı bilim adamlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş’e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş’in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor. Şayet kuyruklu yıldız parçalanmaz ise sonrasında Ekim ayı ortasından itibaren günbatımından sonra batı ufkunda tekrar gözlemlenecek.

"ÜLKEMİZDE İLK ÇEKEN ASTROFOTOĞRAFÇILARDAN OLDUK"

Kastamonu’dan kuyruklu yıldızı gözlemleyen Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, “Bugün C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını gözetlemek için buraya geldik. Yaklaşık 80 bin yılda bir gözüken ATLAS kuyruklu yıldızının Güneş’in etrafındaki turunun en büyük açıklık gününde kuyruk yıldızı görüntülemeye çalıştık. Çıplak göz ile göremedik ama teleskop ile görmeyi başardık. Şu anda bu kuyruklu yıldızı ülkemizde ilk çeken astrofotoğrafçılardan birisi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Kuyruklu yıldızların Güneş’in çevresinde dönen kaya parçaları olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, “Birkaç kilometrelik kaya parçalarıdır. Bu kaya parçaları, Güneş’e yaklaştıkları zaman içerisindeki toz ve gazı püskürterek kuyruk haline geliyor ve bizler bunu kuyruklu yıldızlar olarak adlandırıyoruz. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldız geçen yıl keşfedildi ve bu yıl Güneş’e yakın konuma geldi. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, periyodik olmayan bir kuyruklu yıldızdır. Bu nedenle 80 bin yıl gibi uzun bir yörüngeye sahip. Normalde Güneş sistemi dışından gelip, Güneş’in çevresinden dolaşıp tekrar Güneş’in çekim etkisiyle birlikte savrulup gitmesi olayıdır. C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızını görüntülerken yüksek çözünürlüklü kameralar ve kaliteli optiği olan teleskop kullandık. Bununla çıplak gözle fark edemediğimiz kuyruklu yıldızı, uzun pozlama teknikleriyle görünür hale getirdik. Kuyruklu yıldızı görüntülemek isteyenler bugünlerde iyi bir dürbünle çok silikte olsa fark edebilirler ama optik bir teleskop kullanmaları görüş için kendilerine büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kuyruklu yıldız birkaç gün sonra tamamen Güneş’e çok yakın olması sebebiyle görünmez olacak. Güneş’in çevresinden dolandıktan sonra Ekim ayının ortalarından itibaren tekrardan görünebilir düzeye gelecektir ama bu kez Dünya’dan ve Güneş’ten uzaklaşması sebebiyle biz daha küçük göreceğiz kuyruklu yıldızı. Bu nedenle uzun pozlama yapabilen ekipmanlarla görmek daha avantajlı olacak” diye konuştu.