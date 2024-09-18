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Türkiye'de şaşırtan manzara! Eylül ayında kar fırtınasının ortasında kaldılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:46

Eylül ayında Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'ndan kaydedilen görüntüleri izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Dağcıların bir anda şiddetli bir kar fırtınasının ortasında kaldı.

Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ağrı Dağı​'na tırmanışa başladı. 4 bin 200 metre yükseklikteki kamp alanında aniden bastıran yoğun kar yağışı​ ve fırtına​, dağcıların ilerleyişini zorlaştırsa da zirveye ulaşmayı başardılar.

Dağcılar, yerel rehber Cuma Saltik önderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 metredeki kamp alanına vardı. Yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek amacıyla burada kamp kurarak geceyi çadırlarda geçirdiler.

Türkiye'de şaşırtan manzara! Eylül ayında kar fırtınasının ortasında kaldılar - 1. Resim

KAR FIRTINASININ ORTASINDA KALDILAR

Ertesi sabah tırmanışlarına devam etmek isteyen dağcılar, 4 bin 200 metre yükseklikteki kampta yoğun kar yağışı ve fırtınayla karşılaştılar. Buzulların üzerinden yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirveye varmanın sevincini yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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