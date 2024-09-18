Türkiye'de şaşırtan manzara! Eylül ayında kar fırtınasının ortasında kaldılar

18 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:46

Eylül ayında Türkiye’nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'ndan kaydedilen görüntüleri izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Dağcıların bir anda şiddetli bir kar fırtınasının ortasında kaldı.

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Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Ağrı Dağı​'na tırmanışa başladı. 4 bin 200 metre yükseklikteki kamp alanında aniden bastıran yoğun kar yağışı​ ve fırtına​, dağcıların ilerleyişini zorlaştırsa da zirveye ulaşmayı başardılar.

Dağcılar, yerel rehber Cuma Saltik önderliğinde saatler süren bir yürüyüşün ardından 3 bin 200 metredeki kamp alanına vardı. Yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek amacıyla burada kamp kurarak geceyi çadırlarda geçirdiler.

KAR FIRTINASININ ORTASINDA KALDILAR

Ertesi sabah tırmanışlarına devam etmek isteyen dağcılar, 4 bin 200 metre yükseklikteki kampta yoğun kar yağışı ve fırtınayla karşılaştılar. Buzulların üzerinden yürüyerek zirveye ulaşan dağcılar, zirveye varmanın sevincini yaşadı.