Türkiye'de su faturalarında bir ilk! Seçim vaatleri boş çıktı: Su faturası, doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti

06 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:24

Borsa İstanbul kaos bilançosu! Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı: İşte borsada parası olanlar için kritik seviyeler

Borsa İstanbul kaos bilançosu! Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı: İşte borsada parası olanlar için kritik seviyeler

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 seçim vaatlerinde su faturalarına indirim yapacağını duyurmuştu. Ancak seçimlerden 2 ay sonra Mayıs ayında su faturalarına yüzde 60 zam yapıldı. İSKİ tarafından vatandaşlara gönderilen Temmuz faturalarındaki zamlı miktar ise ortalığı karıştırdı.

SU FATURASI, DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARINI GEÇTİ

Türkiye'de adeta bir ilk olan su faturalarına yansıyan zam oranları dudak uçuklatan fiyatlar çıkarttı. Vatandaşların karşılaştığı su faturaları rakamları adeta doğalgaz ve elektrik faturalarını geçti.

Faturalarla karşılaşan birçok vatandaş İSKİ fatura sorgulama sayfasından gelen rakamları teyit etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ALO185'i arayarak İSKİ'ye doğrudan bağlanıp "Su saatlerinde bozukluk olabilir mi? Fatura fiyatları oldukça fazla. Gelip kontrol edebilir misiniz?" tarzında şikayetlerde bulundu.

Ancak faturaların zamla beraber yansıdığı cevabı sonrası vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. İSKİ seçimler sırasında "İndirimli su temiz su" kampanyasını başlatmıştı.

Vatandaşlar bu kampanyada yer alan "İstanbullular suyu ucuza bulabilir, Suda yüzde 40 indirim" sözlerini paylaşarak hem İSKİ'yi hem İBB'yi hem de etiketledi.

SEÇİM VAATLERİ BOŞ ÇIKTI!

Bazı vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadini hatırlatarak faturalara isyan etti. Ancak henüz İBB tarafından vatandaşları rahatlatacak bir açıklama gelmedi.

Suya yapılan yüzde 60 oranındaki mesken su bedeli 5,91 toplam ise 8,87 üzerinden hesaplandı. Daire metrekaresine göre hesaplanacak olan fatura miktarı ise Avrupa'yı geçti.

PARİS'TE SU UCUZ İSTANBUL'DA PAHALI!

Paris suyu, her türlü günlük kullanımında litre başına 0,004 Euro'dan daha ucuza hesaplıyor. 2023 yılından beri zam yapmayan Paris'te metreküp suyun toplam fiyatı vergi dahil abonelik hariç 3,83 Euro'dur. Bu da Türk lirasıyla aylık 140 TL'ye tekabül ediyor.

İstanbul'un, su faturalarında Paris'i sollaması ise şaşırttı. Türkiye, dünyada en çok suya sahip insanlardan biridir. Ayrıca İstanbul'da tüm şehrin suyunu ilçe bazında karşılayan 16 baraj bulunmaktadır.