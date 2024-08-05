Türkiye'de tatil yapan kadın turist şoke oldu! Üstünü değiştirirken gizli gizli fotoğraflarını çekti

05 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:36

Kayıt dışı işçi çalıştıranlara şok baskın! Tam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Kayıt dışı işçi çalıştıranlara şok baskın! Tam 2 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Yabancı turistin TikTok'ta yaptığı paylaşım kısa süre içinde milyonlarca kez izlendi. Tatil için turizm cenneti Türkiye'yi seçen kadın yaşadığı olayı takipçileri ile paylaştı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİREN KADINI VİDEOYA ALDI

Denize girdikten sonra üzerini değiştirmek için odasına giden kadın bir adamın kendisini video kaydını aldığını fark etti. Kadın turist hemen cep telefonuna sarıldı ve kendisini çeken adamı kayıt altına aldı.

Binlerce yorum alan gönderiye "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur." notu düşüldü.