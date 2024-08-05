Türkiye'de tatil yapan kadın turist şoke oldu! Üstünü değiştirirken gizli gizli fotoğraflarını çekti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:36
Türkiye'de tatil yapan kadın turistin çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Üzerini değiştirdiği sırada dışardan bir adamın kendisini videoya aldığını fark eden kadın şoke oldu.
Yabancı turistin TikTok'ta yaptığı paylaşım kısa süre içinde milyonlarca kez izlendi. Tatil için turizm cenneti Türkiye'yi seçen kadın yaşadığı olayı takipçileri ile paylaştı.
ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİREN KADINI VİDEOYA ALDI
Denize girdikten sonra üzerini değiştirmek için odasına giden kadın bir adamın kendisini video kaydını aldığını fark etti. Kadın turist hemen cep telefonuna sarıldı ve kendisini çeken adamı kayıt altına aldı.
Binlerce yorum alan gönderiye "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur." notu düşüldü.
Kaynak: Tgrthaber.com