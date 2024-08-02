Türkiye'de yas ilan edilmişti! Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi: 'Şiddetle reddediyorum'

02 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:14

İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen İsmail Haniye'nin Diyarbakır ile ilgili sözlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan öldürülen İsmail Haniye'nin Diyarbakır ile ilgili sözlerine yalanlama

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

Türkiye'de yarın Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu karara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ölümü dolayısıyla 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."