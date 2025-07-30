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 | Baran Aksoy

Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

TÜİK'in verilerine göre; Türkiye'de yaşam süresi geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye'de 2021-2023 döneminde 77,3 yıl iken 2022-2024 döneminde 78,1 yıl oldu. TÜİK'in verilerinde; erkek ve kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:03

İstatistik Kurumu (), 2022-2024 dönemine ait Hayat Tabloları verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in verilerine göre; Türkiye'de yaşam süresi geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi.

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde 77,3 yıl iken 2022-2024 döneminde 78,1 yıl oldu.
Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

KADINLAR ERKEKLER DAHA UZUN SÜRE YAŞIYOR

Türkiye'de 2021-2023 döneminde erkeklerde 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2022-2024 döneminde 75,5 yıl, kadınlarda ise 80 yıl iken 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıldır.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 64,3 YIL OLDU

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,7 yıl iken kadınlarda 66,9 yıl oldu.

Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 49,9 YIL OLDU

Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,5 yıl iken kadınlarda 52,3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,8 yıldır.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 50 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 30,9 YIL OLDU

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,6 yıl iken kadınlarda 33,1 yıl oldu.

Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

Türkiye'de 2022-2024 dönemi hayat tabloları sonuçlarına göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 16,3 yıl iken kadınlarda 19,6 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması beklenmektedir.

Türkiye'de yaşam süresi arttı! Kadın ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE SÜRE UZUYOR

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte beklenen yaşam süresinin de arttığı görüldü.

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