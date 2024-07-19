Türkiye'de yüksek nem kabusu! Sıcak havalar için kritik tarih verildi

19 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:18

Türkiye sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. En sıcak temmuz aylarından biri yaşanırken, yüksek nem vatandaşları bunaltıyor.

Geceleri de devam eden sıcak ve nem vatandaşları uyutmuyor.

Uzmanlar sıcak havanın sağlık sorunlarına yol açabileceğini de açıkladı.

SICAK HAVADA KRONİK HASTALAR DİKKAT

İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısı bir süredir yüksek nemin etkisi altında.

Uzmanlara göre geceleri yer yer yüzde 99'a ulaşan nem oranı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için yüksek risk taşıyor.

"ANİ ÖLÜMLER YAŞANABİLİR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tufan, "Bu anormal nem oranları, genel toplum için, herkes için zararlı.

Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor.

En hafif tabiriyle yorgunluk, halsizlik baş dönmesi, bayılma, çok ileri aşamasında allah göstermesin ani ölümlere bile sebep olabilir."

uyarısında bulundu.

NTV'nin haberine göre; Doktorlar yüksek sıcaklık ve nem hissedilen günlerde açık havada spor yapılmaması, yüksek efor gerektiren işlerden kaçınılması ve tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. TUFAN, "Normalde tükettiğimizden çok daha fazla belki de bir buçuk iki kat daha fazla su tüketmek gerekiyor ki, giden sıvıyı yerine koyalım. Rahat sindirilebilir gıdalar, su içeriği fazla olan gıdaları, az yağlı, az şekerli gıdaları tüketmek gerekiyor." dedi.

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji raporlarıysa sıcak ve nemli havanın bir süre daha etkili olacağını gösteriyor.

Uzmanlar, aşırı nemin pazar günü yavaş yavaş etkisini kaybedeceğini, ayın 24'ünden itibaren sıcaklıkların da biraz düşmesinin beklendiğini ve hafif serinlik yaşanacağını söyledi.