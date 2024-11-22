Türkiye'deki Suriyelilerin sayısıyla ilgili iddialar hakkında Göç İdaresi'nden flaş açıklama

22 Kasım 2024 17:26 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:38

Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında haberleştirilen Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısıyla ilgili yapılan algı operasyonlarıyla ilgili yalanlama geldi. Göç İdaresi, Suriyeli geçici koruma sayılarına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Yetkili mercilerin her seferinde resmi verileri açıklamasına rağmen Suriyeli göçmenlerle ilgili yapılan algı operasyonları ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin sonu gelmiyor. Göç İdaresi, Suriyeli geçici koruma sayılarına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.



İddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısıyla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır.

TÜRKİYE​'DE DOĞUM YAPAN...

Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemleri de Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bahse konu maddede geçici korumadan yararlananların Türkiye'de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılması hüküm altına alınmaktadır.

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evraklar ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır.

Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur" ifadeleri yer aldı.