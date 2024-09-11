Türkiye'den ABD ve Güney Kıbrıs'ın askeri anlaşmasına tepki geldi!: Yol haritası ilerliyor!

11 Eylül 2024 22:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:22

ABD ile Güney Kıbrıs’ın askeri iş birliği Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Amerikan ordusu, Rum kesimini üs olarak kullanma planında adım adım ilerliyor. Yapılan açıklamada Kıbrıs'ın tarafsızlığına gölge düşürüldüğü vurgulanarak Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın garantörü olduğu hatırlatıldı.

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ABD​ Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri gerekçe göstererek adadaki tarafsız tutumu hiçe sayarak askeri iş birliğini adım adım ilerletiyor. Türkiye açıklanan yeni anlaşmaya yönelik tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki askeri iş birliğindeki yol haritası kınandı.

AMBARGOYU KALDIRDI ASKERİ İŞBİRLİĞİ YAPTI

1987 yılından itibaren ABD, Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah satış kısıtlamalarını 2020 yılından sonra kaldırma kararı almış ve her yıl uzatmıştı. Türkiye'nin de tepkisine rağmen ABD askeri iş birliği kararı alarak askeri yığınak yapmıştı. Doğu Akdeniz'de yaşananları gerekçe gösteren taraflar geçtiğimiz günlerde yeni bir yol haritası yayımladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE KIBRIS TÜRKÜNÜN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD makamlarınca, geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.

Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir."



ABD VE GÜNEY KIBRIS ASKERİ YOL HARİTASINI AÇIKLADI

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yönetimleri askeri işbirliklerini artırma kararı alarak "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzaladı. Sebep olarak güvenlik gerekçesi göstererek bunun Doğu Akdeniz için hayati önem taşıdığı öne sürüldü.