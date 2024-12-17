Türkiye'den askeri alanda bir ilk AB ve NATO üyesi ülkeye satış yapılacak

17 Aralık 2024 19:09 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:21

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz ile savunma sanayii alanındaki anlaşmayı duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayi tarihinde ilk defa Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye askeri gemi ihracatı yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz​ ile gerçekleştirilen ilk savunma tedarik projesinin imza töreni için Lizbon’da önemli açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayii​ şirketlerinden STM​ ile Portekiz Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Portekiz Donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi üretilecek.

Lizbon’da düzenlenen imza törenine, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo ve üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra Türk heyeti de katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Haluk Görgün, bu anlaşmanın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK ASKERİ GEMİ İHRACATI

Prof. Dr. Görgün, Türkiye’nin ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı sözleşmesi imzaladığını belirterek, NATO müttefikleriyle savunma sanayii alanında güçlü iş birlikleri geliştirmenin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Haluk Görgün, paylaşımında şunları söyledi:

"Türk Savunma Sanayii olarak bayrağımızı dünyada başarıyla dalgalandırmaya devam ediyoruz! Portekiz ile ilk savunma tedarik projemiz olan, Portekiz Donanmasının ihtiyaçları kapsamında üretilecek, iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin imza töreni vesilesiyle Lizbon’dayız. STM ile Portekiz Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveiae MELO ev sahipliğinde, gerçekleştirdiğimiz, " Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi " törenimizde kıymetli amiraller ve subaylarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Amiral’e ve ekibine bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayiine ve denizlerimizdeki #MilliMühendislik gücümüz STM'ye duyulan bu güven, bizleri hem gururlandırmış hem de çalışmalarımız için motive edici bir unsur olmuştur. Türkiye olarak ilk defa, bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzalamış olduk. NATO Müttefiklerimizle güçlü bir savunma ve savunma sanayii iş birliği geliştirmeyi, Türkiye’miz için oldukça önemli görüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz imza törenimiz vesilesiyle; güçlü donanmalara sahip Portekiz ve Türkiye arasında gerçekleşen savunma sanayii alanındaki iş birliğimizin kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. İş birliğimizin Portekiz ile ikili bağlarımızı güçlendirmesini, verimli, uzun vadeli bir ortaklığın yolunu açmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği olan STM Ailesi ve Başkanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın, savunma sanayii ihracatımızı ve dolayısıyla ülke kalkınmasına olan hizmetleri, umuyorum ki artarak devam edecek. "