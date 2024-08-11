Türkiye'den Irak'ın kuzeyinde teröre karşı kritik hamle: 5 yeni üs kurulacak

11 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 09:41

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'yı bitirmek için gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tepe Bahar bölgesinde kilidi kapatmaya yönelik operasyonlarında büyük aşama kaydedildi.

5 YENİ ASKERİ ÜS KURULACAK

PKK'dan temizlenen bölgelerde arama-tarama faaliyetleriyle güvenli bölgeler oluşturmayı amaçlayan Mehmetçik, terörden arındırılan yerlerde yeni askeri üsler kuracak. Yeni Şafak'ın haberine göre; bu üslerin nerelerde konuşlanacağına yönelik çalışmalar tamamlandı. Buna göre ilk etapta en az 5 yeni üs bölgesi oluşturulacağı öğrenildi.

TUZAKLANAN EYP'LER MISIR GİBİ PATLATILDI

Bölgede geçen ay terörden temizlenen köyler Miska, Dergele, Berçe ve Gurheze'de arama-tarama faaliyetleri tamamlandı. PKK’lı teröristlerin Miska’yı baştan aşağı EYP ile tuzakladığı belirtildi. Tuzaklanan patlayıcılar toplu şekilde infilak ettirildi. Güvenlik kaynakları, EYP'lerin adete “mısır gibi patlatıldığının” altını çizdi. Arama tarama faaliyetlerinin tamamlandığı terörden temizlenen diğer bazı köylerde de PKK cephanelikleri bulundu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen PKK/YPG'li 12 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonu “Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz” mesajıyla duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurguladı.