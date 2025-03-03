Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır"

Son dakika haberinin detayları gelecek...